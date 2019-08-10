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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eren Bülbül, ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı Haberi

Eren Bülbül, ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı Haberi

Mezarı başından yapılan anma töreni

Şehit Anma Töreni Terör Örgütü 

-mezarından detay görüntü
-ailesinden detaylar
-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Köprüyanı Mahallesi’nde şehit edildiği yerdeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Adıgüzel, annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve sevenleri katıldı.
Mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar edildi.
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