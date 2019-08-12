Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eren Bülbül adına kurban kesildi

Eren Bülbül adına kurban kesildi

Kurbanlıktan görüntü

Şehit İslam Kurban Kesimi Terör Örgütü Hayırseverler 

-konuşma
-detaylar

( LOME ) LOME

- Türkiye Diyanet Vakfı, Vekaletle Kurban Programı kapsamında terör örgütü tarafından Trabzon’da şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve tüm şehitlerimiz adına kendi kaynaklarından kurban kesimi gerçekleştirdi. Türkiye ve dünyanın 149 ülkesinde gönüllüler vasıtasıyla vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı Togo’da gerçekleştirdiği kurban organizasyonu kapsamında binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya devam ediyor. Güven ve emanet şiarıyla İslamî usullere uygun şekilde toplamda 14 bin 700 hisse kurbanın kesildiği Togo’da Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin bağışlarının yanı sıra kendi kaynaklarından Eren Bülbül ve tüm şehitlerimiz adına bir hisse kurban keserek Togolu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül’ün kurban hissesine Türkiye’den Togo’ya kurban organizasyonu için giden gönüllümüz oyuncu Reha Beyoğlu vekalet etti. Kurban kesimine Eren Bülbül’ün yaşıtları olan Togolu çocuklarda eşlik etti. Daha sonra Eren ve tüm şehitlerimiz adına dualar edilerek Fatihalar okundu.
İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı