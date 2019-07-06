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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ereğli'de Volkan Konak rüzgarı İzle

Ereğli'de Volkan Konak rüzgarı İzle

Volkan Konak'ın sahneye çıkması

-Şarkı söylemesi, hayranlarından görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nin ilk gününde ünlü sanatçı Volkan Konak sahne aldı. Konak, "Aleni Aleni, "Göklerde Kartal Gibiyim", "Kekli Gibi, "Tahir ile Zühre" isimli parçalarını seslendirdi. Sanatçıya hayranları da ünlü sanatçıya eşlik etti.
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