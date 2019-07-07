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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Ereğli'de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Ereğli'de Hadise ve Murat Boz rüzgarı

Hadise konseri

-Murat Boz konseri
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Ulusrarası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde ünlü sanatçılar Hadise ve Murat Boz sahne aldı. Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci günündü ünlü sanatçı Hadise sahne aldı. Yaklaşık iki saat boyunca sahne alan ünlü sanatçıya, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık çeşitli hediyeler verdi. Sanatçı, "Sıfır Tolerans", "Prenses", "Şampiyon", "Stir Me Up", "Aşk Dediğin", "Farkımız Var", "Aşk Kaç Beden Giyer", "Nerdesin Aşkım" şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. "Her gün yürüdüğüm caddeler, Ereğli benim memleketim" Hadise'nin ardından Kdz. Ereğlili sanatçı Murat Boz sahne aldı. Ünlü sanatçı Murat Boz, "Janti" isimli parçasıyla sahneye çıktığında büyük ilgi gördü. Hayranlarıyla Özledim", "Geri Dönüş Olsa", "Ben Özledim Galiba Seni", "İki Medeni İnsan", "Geç Olmadan" isimli parçalarını seslendiren ünlü sanatçı şarkı arasında "Ereğli, memleketim. Bu gezdiğiniz caddeler, yollarda gezdik. Ereğli sizi çok özlemişim. Çok ayrı kaldık" diyerek hasretini dile getirdi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık'ın çiçek ve elpek bezinden şal hediye ettiği sanatçı yaklaşık iki saat sahnede kaldı.
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