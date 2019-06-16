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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ereğli'de evin çatısına yıldırım düştü

Ereğli'de evin çatısına yıldırım düştü

Olay yeri detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi 


- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yıldırım düşen evin çatısında yangın çıktı. Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gebe Köyü’nde AK Parti Meclis üyesi Numan Korkmaz’ın evinin çatısı yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kdz. Ereğli’ye bağlı Gebe Köyü’nde meydana geldi. şiddetli yağmur ile birlikte etkili olan gök gürültüsü AK Parti Meclis Üyesi Numan Korkmaz’a ait iki katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım sonrası çatı alev aldı. Durumu gören köy halkı olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar oluştu.
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