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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Erdoğan ve Putin, 'Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı - ANKARA

Erdoğan ve Putin, 'Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı - ANKARA

Erdoğan ve Putin, "Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na katıldı - ANKARA "Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"ndan görüntülerErdoğan ile Putin baş başa görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü.Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti.

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