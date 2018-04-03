Erdoğan ve Putin, 'Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı - ANKARA
Erdoğan ve Putin, "Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na katıldı - ANKARA "Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"ndan görüntülerErdoğan ile Putin baş başa görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü.Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti.