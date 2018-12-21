Erdoğan: 'Üstadın eserlerinin hala heyecan ve coşku uyandırması, kaynağını milletin değerlerinden medeniyet köklerinden almasına borçludur' - İSTANBUL
Erdoğan: "Üstadın eserlerinin hala heyecan ve coşku uyandırması, kaynağını milletin değerlerinden medeniyet köklerinden almasına borçludur" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Erdoğan: "Üstadın eserlerinin hala heyecan ve coşku uyandırması, kaynağını milletin değerlerinden medeniyet köklerinden almasına borçludur"