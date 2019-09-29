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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Erdoğan: 'Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır'- İSTANBUL Haberi

Erdoğan: 'Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır'- İSTANBUL Haberi

Erdoğan: "Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F - 514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı.

Savunma Sanayi İstiklal 

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