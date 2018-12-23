Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük talihsizliği, CHP gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır' - İSTANBUL Haberi
Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük talihsizliği, CHP gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır" - İSTANBUL - Alandan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "Türkiye'nin en büyük talihsizliği, CHP gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük talihsizliği, CHP gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır."