Erdoğan: '(Tank Palet Fabrikası) Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir' - İSTANBUL Haberi
Erdoğan: "(Tank Palet Fabrikası) Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
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