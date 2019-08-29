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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erdoğan: '(Şule Yüksel Şenler) Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır' - İSTANBUL Haberi

Erdoğan: '(Şule Yüksel Şenler) Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır' - İSTANBUL Haberi

Erdoğan: "(Şule Yüksel Şenler) Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci - yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı.

Hastane Cenaze Irak 

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