Erdoğan: '(Şule Yüksel Şenler) Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır' - İSTANBUL Haberi
Erdoğan: "(Şule Yüksel Şenler) Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci - yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı.
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