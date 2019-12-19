Erdoğan: 'Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor' - KUALA LUMPUR
Erdoğan: "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor" - KUALA LUMPUR - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıKUALA LUMPUR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı toplantıya katıldı.
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