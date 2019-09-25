Erdoğan: 'Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir' - NEW YORK
Erdoğan: "Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir" - NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıNEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York ’ta Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinliğe katıldı.
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