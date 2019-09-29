Erdoğan: 'Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor' - İSTANBUL Haberi
Erdoğan: "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F - 514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı.
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