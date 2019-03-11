- Erdoğan Şırnak'ta genç çiftin nişan yüzüklerini taktı

-Erdoğan'ın yüzük kurdelesini kesmesi

-Hediye vermesi



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta iki gencin nişan yüzüklerini taktı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen miting sonrası Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Nişan kurdelelerini kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayırlı olsun dileklerini iletti. Mitingin ardından genç çiftin nişan yüzüklerini takan Erdoğan daha sonra Hakkari'ye hareket etti. (AKK-Y)

