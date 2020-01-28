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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Erdoğan Senegal’de Resmi Törenle Karşılandı Haberi

- Erdoğan Senegal’de Resmi Törenle Karşılandı Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına gelişi

Alışveriş Resmi Tören Uluslararası Allah Başkent 

-iki ülkenin resmi marşlarının okunması
-Erdoğan'ın karşılama kıtasını selamlaması

( DAKAR ) - Erdoğan Senegal’de resmi törenle karşılandı DAKAR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall’ın davetine icabetle geldiği Dakar’da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Senegal’in başkenti Dakar’da Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunmasının ardından karşılama kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gambiya heyetinin tanıtılmasının ardından ikili görüşmeye geçildi. Erdoğan’ın resmi temaslarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece saatlerinde ulaştığı Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Meryem Faye Sall, Senegal Devlet Bakanı Mahammad Boun Abadallah Dionne, Thies Bölge Valisi Mouhamadou Moustapha Ndao, Thies Valisi Moussa Diagne, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbacke ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman tarafından törenle karşılandı. Senegal ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik ediyor.
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