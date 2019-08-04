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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Erdoğan: '(Şehir hastaneleri) Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor, işte biz bunu yaptık' - BURSA

Erdoğan: '(Şehir hastaneleri) Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor, işte biz bunu yaptık' - BURSA

Erdoğan: "(Şehir hastaneleri) Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor, işte biz bunu yaptık" - BURSA - Alandan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıBURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul - İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı.

Hastane Açılış Töreni Dell Modeller 

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