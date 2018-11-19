Erdoğan-Putin görüşmesi başladı - İSTANBUL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mabeyn Köşkü'ne gelişiErdoğan - Putin görüşmesi başladı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreninin ardından Mabeyn Köşkü'ne geldi.Erdoğan ve Putin'in görüşmesi basına kapalı olarak saat 16.00'da başladı.