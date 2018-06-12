Erdoğan-Poroşenko görüşmesi - ESKİŞEHİR

- Görüşme öncesi detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile görüştü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldiESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışı sonrasında projenin davetlilerine vereceği iftar için Tasigo Hotel'e geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü.Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.