Erdoğan: '(Patriot konusu) Bu, masadan kalkmış bir konu değil' - İSTANBUL
Erdoğan: "(Patriot konusu) Bu, masadan kalkmış bir konu değil" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
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