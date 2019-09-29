Erdoğan, Pakistan MİLGEM korvet projesi 1'inci gemi sac kesme törenine katıldı - İSTANBUL
- Genel görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsili Gemi sac kesmesi - Törenden görüntülerTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F - 514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı.
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