Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Erdoğan: 'O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var?' - İSTANBUL

Erdoğan: 'O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var?' - İSTANBUL

Erdoğan: "O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var?" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci ve ikinci köprü ile otoyollar, bayramda ücretsiz çünkü her bayram öncesi AK Parti hükümeti Bakanlar Kurulu kararıyla köprü ve otoyolları bedava yapıyor. Bu bizim bugüne kadar yaptığımız uygulama Bay Muharrem. Sen bundan rahatsız mısın? O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var? Oralardan git, niye oradan gitmiyorsun veyahutta da sandalla geç karşıya, bunu da yapabilirsin, çok daha isabetli olur, hepten ücretsiz. Kalkıp da devletin kaynakları çeşitlendirerek bu kadar güzel bir eseri Türkiye'ye kazandıracak, sen buna leke atmak için her türlü taklayı atacaksın."

Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı