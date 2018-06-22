Erdoğan: 'O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var?' - İSTANBUL
Erdoğan: "O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var?" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci ve ikinci köprü ile otoyollar, bayramda ücretsiz çünkü her bayram öncesi AK Parti hükümeti Bakanlar Kurulu kararıyla köprü ve otoyolları bedava yapıyor. Bu bizim bugüne kadar yaptığımız uygulama Bay Muharrem. Sen bundan rahatsız mısın? O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var? Oralardan git, niye oradan gitmiyorsun veyahutta da sandalla geç karşıya, bunu da yapabilirsin, çok daha isabetli olur, hepten ücretsiz. Kalkıp da devletin kaynakları çeşitlendirerek bu kadar güzel bir eseri Türkiye'ye kazandıracak, sen buna leke atmak için her türlü taklayı atacaksın."