Erdoğan: 'Nefret söylemi, küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı karşıtlığının en yaygın aracıdır' - NEW YORK
Erdoğan: "Nefret söylemi, küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı karşıtlığının en yaygın aracıdır" - NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıNEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York ’ta Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinliğe katıldı.
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