Erdoğan mitingi öncesinde terör operasyonu

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( GAZİANTEP )- Seçimde eylem hazırlığında 12 kişi yakalandı GAZİANTEP



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep mitingi öncesinde kentte yapılan terör operasyonunda 24 Haziran seçimlerinde eylem hazırlığında bulunduğu tahmin edilen 12 kişi gözaltına alındı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bomba İmha Uzmanlarının da katılımıyla, İl Merkezi ile Nizip ve Nurdağı İlçelerinde insansız hava aracı destekli operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle örgüt adına provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Devlet Büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda (4) adet PKK/KCK ve TKP/ML terör örgütleri içerikli yasak yayın (kitap, dergi), 2 adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen malzemeler ile çok sayıda dijital materyaller elde edilerek el konulduğu öğrenildi.

