Erdoğan: 'Medeniyetimizle, kültürümüzle, tarihimizle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir' - İSTANBUL
Erdoğan: "Medeniyetimizle, kültürümüzle, tarihimizle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "Medeniyetimizle, kültürümüzle, tarihimizle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu"na katıldı. Erdoğan: "Medeniyetimizle, kültürümüzle, tarihimizle alkol ve tütün bağımlılığını yan yana düşünebilmemiz dahi mümkün değildir."