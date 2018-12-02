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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Erdoğan, kendisini görmek için Şili'den gelen genci uçağına davet etti - BUENOS AIRES İzle

Erdoğan, kendisini görmek için Şili'den gelen genci uçağına davet etti - BUENOS AIRES İzle

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanErdoğan, kendisini görmek için Şili'den gelen genci uçağına davet ettiBUENOS AIRES (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin’in başkenti Buenos Aires ’te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ndeki temaslarının ardından Paraguay’a resmi ziyaret gerçekleştirmek için yola çıkmadan önce gençlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Erdoğan, kendisini görmek için Şili'den gelen genci Paraguay yolculuğu için uçağına davet etti.

Başkent 

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