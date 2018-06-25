Erdoğan’ın zaferini baklava dağıtarak kutladı

-Vatandaşların sıra oluşturması

-Baklavayı dağıtan Emine Öner'in açıklaması



( DENİZLİ )- Erdoğan sevdası baklava dağıttırdı DENİZLİ



- Denizli’de bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından kendi elleriyle yaptığı 5 tepsi baklavayı kent meyanında dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonrası kentte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Seçim sonrası birçok vatandaş sokaklara çıkıp kutlama yaparken bir vatandaş da seçim öncesi verdiği vaadi yerine getirmek için Çınar Meydanı’nın yolunu tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde kendi elleriyle baklava açıp şehir meydanında vatandaşlara dağıtacağını söyleyen Emine Öner (58), seçim günü hazırladığı baklavaları bugün Çınar Meydanı’na getirerek meydanda bulunan vatandaşlara ikram etti. Meydanda kurulan masada baklavalar dağıtılırken, vatandaşlar baklava sırası oluşturdu. “Kazanacağından yüzde 95 emindim” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanacağından yüzde 95 emin olduğunu ve o yüzden böyle bir vaatte bulunduğunu belirten Öner, “Çoğu insanlar kazanamayacağımızı söylüyordu. Kazanamaz, kazanılmaz, başaramayacak... Ben başaracak dedim, yüzde 95 oy değil, yüzde 95 kazanacağız dedim, yüzde 5 ihtimal verdim. Kazandık, mutluyum, gururluyum. Kazanacağız diye ben bu kelimeyi söyledim. Lafımı da çiğnemedim, yaptım. Kendi ellerimle dün yaptım. Dün oyumu verdim, gittim tatlılarımı yaptım. Akşam Çınar’a çıktım, şenliğe, eğlenceye katıldım. Tekrar eve gittim, sabah da tatlılarımla geldim” dedi.



