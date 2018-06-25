Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erdoğan’ın zaferini baklava dağıtarak kutladı

Erdoğan’ın zaferini baklava dağıtarak kutladı

Vatandaşlara baklava ikramı farklı planlarda görüntü

Asad Uttu İlginç Görüntü 

-Vatandaşların sıra oluşturması
-Baklavayı dağıtan Emine Öner'in açıklaması

( DENİZLİ )- Erdoğan sevdası baklava dağıttırdı DENİZLİ

- Denizli’de bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından kendi elleriyle yaptığı 5 tepsi baklavayı kent meyanında dağıttı.
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonrası kentte ilginç görüntüler ortaya çıktı. Seçim sonrası birçok vatandaş sokaklara çıkıp kutlama yaparken bir vatandaş da seçim öncesi verdiği vaadi yerine getirmek için Çınar Meydanı’nın yolunu tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde kendi elleriyle baklava açıp şehir meydanında vatandaşlara dağıtacağını söyleyen Emine Öner (58), seçim günü hazırladığı baklavaları bugün Çınar Meydanı’na getirerek meydanda bulunan vatandaşlara ikram etti. Meydanda kurulan masada baklavalar dağıtılırken, vatandaşlar baklava sırası oluşturdu. “Kazanacağından yüzde 95 emindim” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanacağından yüzde 95 emin olduğunu ve o yüzden böyle bir vaatte bulunduğunu belirten Öner, “Çoğu insanlar kazanamayacağımızı söylüyordu. Kazanamaz, kazanılmaz, başaramayacak... Ben başaracak dedim, yüzde 95 oy değil, yüzde 95 kazanacağız dedim, yüzde 5 ihtimal verdim. Kazandık, mutluyum, gururluyum. Kazanacağız diye ben bu kelimeyi söyledim. Lafımı da çiğnemedim, yaptım. Kendi ellerimle dün yaptım. Dün oyumu verdim, gittim tatlılarımı yaptım. Akşam Çınar’a çıktım, şenliğe, eğlenceye katıldım. Tekrar eve gittim, sabah da tatlılarımla geldim” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı