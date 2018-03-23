'Erdoğan'ın Sevakin ziyaretinin büyük etkisi oldu' - ANKARA İzle
"Erdoğan'ın Sevakin ziyaretinin büyük etkisi oldu" - ANKARA - Sudan'ın Sevakin Adası'nın da bağlı bulunduğu Kızıldeniz Eyaleti Valisi Ali Ahmed Hamid ile röportaj"Erdoğan'ın Sevakin ziyaretinin büyük etkisi oldu" - Kızıldeniz Eyaleti Valisi Hamid: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sevakin ziyaretinin ada üzerinde büyük etkileri oldu. Ada yeniden hayata döndü. Ziyaret topraklarımıza büyük bir hareketlilik getirdi" - "Eski büyük tarihe yeniden dönmek istiyoruz. Türklerin Sudan ile yüzyıllar öncesine dayanan ilişkileri var. Biz bu tarihi bağların yeniden canlanmasını istiyoruz"ANKARA (AA) - ERCAN CANBOLAT/ SÜMEYYE ÖZER - Sudan'ın Sevakin Adası'nın da bağlı bulunduğu Kızıldeniz Eyaleti Valisi Ali Ahmed Hamid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevakin ziyaretinin Ada üzerinde etkileri hakkında, "Ada yeniden hayata döndü. Ziyaret topraklarımıza büyük bir hareketlilik getirdi." dedi. Türkiye'nin Sevakin Adası'ndaki yatırımları hakkında AA muhabirine bilgi veren Hamid, restore edilen bazı binaların Osmanlı döneminden kaldığına işaret etti.Hamid, TİKA'nın, Sevakin’in 200 yıl önce kurulan idari binasını restore ettiğini ve Ada'daki gümrük kapılarının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Hamid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sevakin ziyaretinin Ada üzerinde büyük etkileri olduğunu vurgulayarak, "Ada yeniden hayata döndü. Biliyoruz ki 100 yıl önce Sevakin Adası'ndan göç olmuştu. Sevakin, lider Erdoğan’ın, Devlet Başkanımız Ömer el - Beşir ile attıkları TİKA destekli ortak projeler ve yatırımlar ile şimdi yeniden hayata döndü. Turizm alanında da Kızıldeniz’in Sudan sahillerinde olduğu gibi büyük gelişmeler yaşandı. Ziyaret, topraklarımıza büyük bir hareketlilik getirdi. Ada'da hayat adeta yeniden başlamış oldu." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Şafi ve Hanefilere ait olmak üzere iki mescidin tamamlandığına dikkati çeken Hamid, "Bu projeler Ada'da hayatın yeniden dönüşünü sağlıyor." dedi. Hamid, turizm alanında da bazı yatırımlar yapıldığını, özellikle yeni müze, çarşı ve yeşil alanlar açıldığını anlattı. - "Eski büyük tarihe yeniden dönmek istiyoruz"Vali Hamid, TİKA'nın yaptığı yeni yatırımlardan özellikle halkın önemli derecede istifade ettiğini belirterek, "Biz biliyoruz ki TİKA, Sudan halkı ile birlikte. Burada hastaneleri bulunan TİKA'nın, Sudan halkına bütün alanlarda büyük katkıları var." diye konuştu. Türkiye ile ortak çalışmalar yapmak istediklerini dile getiren Hamid, amaçlarının Sevakin Adası'nda yeniden hayatı canlandırmak olduğunun altını çizdi.Hamid, Osmanlı tarihine atıfta bulunarak, şunları söyledi:"Eski büyük tarihe yeniden dönmek istiyoruz. Türklerin Sudan ile yüzyıllar öncesine dayanan ilişkileri var. Biz bu tarihi bağların yeniden canlanmasını istiyoruz. İki ülke, halk ve insanlığın iyiliği için çalışmalıyız. Tarihte ecdadın yaptığı gibi ortak sorumluluk eşliğinde, ortak bir amaç doğrultusunda çalışmak istiyoruz."