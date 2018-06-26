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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Erdoğan’ın seçim zaferini büyükbaş kurban keserek kutladı

Erdoğan’ın seçim zaferini büyükbaş kurban keserek kutladı

Erdoğan ve Türk bayrağı

Cumhurbaşkanı Hamdolsun Milletvekili Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Kurban’ın getirilişi
-Büyükbaş hayvandan farklı açılar
-Kesim öncesi vekalet verilişi
-Röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraşlı esnaf Cengiz Akkaya, son 5 seçimden galip çıkan Recep Tayyip Erdoğan için kurban kesti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta esnaf Cengiz Akkaya, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini büyükbaş kurban keserek kutladı. Türkiye’de 24 Haziran’da gerçekleşen cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanması nedeniyle Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Cengiz Akkaya kurban kesti. Son 5 seçimdir Erdoğan’ın seçim zaferini kurban keserek kutlayan Cengiz Akkaya, iş yeri önünde büyükbaş hayvanı dualarla kurban etti. Ailesinin ve 7 sülalesinin canlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a feda olduğunu ifade eden Akkaya, “Elhamdülillah biz 5 seçimdir kurbanımızı kesiyoruz. Allah bize bu zaferleri nasip etti. Devletimiz ve milletimiz için, cumhurbaşkanımıza bu zaferleri nasip etti. Türkiye’nin buralara nasıl geldiğini ben çok iyi biliyorum yaşım 50. İnşallah Rabbim devletimizi, ordumuzu her türlü tehlike ve musibetten korur. Türkiye ile çok oyunlar oynanıyor, biz de bu oyunları gördüğümüz için devletimiz ve cumhurbaşkanımızın yanında yer almak için kurbanlar kesiyoruz. 24 Haziran seçim zaferini yaşattığı için Allah’a hamdolsun. Bu cumhurbaşkanına 7 sülalem, annem ve babam feda olsun. Bu millete yakışan bir liderimiz var ve bu lider bu millet için ölüyor ise, bu millet de bu lider için ölür. Biz her zaman cumhurbaşkanının yanındayız, sadece bunu kanıtlamak için böyle bir şey yaptık” diye konuştu.

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