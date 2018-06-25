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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Erdoğan’ın seçim başarısına Azerbaycan’dan destek

- Erdoğan’ın seçim başarısına Azerbaycan’dan destek

Kutlamadan görüntü

Gaziler Ümmet İslam Sivil Toplum 

-Grubun yürüyüşünden görüntü
-Nazim Acalov ile röportaj
-Detaylar
-Hümmet Hümmetov ile röportaj
-Detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları Azerbaycan vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği önüne giden sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gaziler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sloganları attı. Vatandaşlar Türk ve Azerbaycan bayrağı sallayarak ve “Recep Tayyip Erdoğan”, “Yaşasın Türk Halkı” sloganları atarak seçim sonuçlarını kutladı. Türkiye’nin bu seçimle bütün Avrupa’ya demokrasi dersi verdiğini vurgulayan Nazim Acalov, “Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sadece Türkiye’nin değil, Azerbaycan ve İslam dünyasının galibiyetidir. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye dostluğu” dedi.
Hümmet Hümmetov, “Recep Tayyip Erdoğan, İslam’ın güzel medeniyetini, güzel siyasetini, güzel insanlığını dünyaya ulaştıran bir liderdir. Bugün Azerbaycan-Türkiye birliğinden gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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