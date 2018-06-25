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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor - TEKİRDAĞ Video

Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor - TEKİRDAĞ Video

- Partililerin seçimi takip etmesi - AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ile röportaj - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile röportajTEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla birlikte, Tekirdağ 'da kutlamalar başladı.
AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partileri lehine sloganlar attı. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalarda, pek çok partili araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı.AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim kampanyasına, "Tam bağımsız büyük ve güçlü Türkiye" sloganıyla başladıklarını söyledi.

Tekirdağ 'da mevcut seçim sonuçlarına göre 3 milletvekili sayısını koruduklarını ifade eden Yüksel, "Türkiye genelinde sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir oyla hamd olsun tekrardan yeni sistemin cumhurbaşkanı seçildi. Bu konuda hem MHP'li kardeşlerimize hem AK Partili kardeşlerimize, aslında bütün seçmenlerimize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kavgasız gürültüsüz güzel bir seçim atmosferi oldu. Hamdolsun başarıyla çıktık." dedi.
Yüksel, AK Parti'nin Tekirdağ 'da da oy oranını arttırdığını vurgulayarak, vakit kaybetmeden gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlere hazırlanmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de seçim sonuçlarının kendileri açısından sevindirici olduğunu belirtti.
"Milletimiz ustalarla yoluna devam etmek istediğini gösterdi." diyen Yel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın performansıyla Türkiye'nin 2002 yılından bu yana 3,5 kat büyüdüğünü kaydetti.

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