Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor - KOCAELİ

- Vatandaşların sevinç gösterilerinden görüntülerErdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Sakarya, Kocaeli Zonguldak, Karabük ve Düzce'de çok sayıda vatandaş kutlamalara katıldıSAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Sakarya, Kocaeli , Zonguldak, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar kutlama yapmaya başladı. AK Parti Sakarya İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Türk bayrakları ile sevinç gösterisi yapan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.Parti binası önünde ayrıca havai fişek gösterileri yapıldı.Sakarya'nın Sapanca, Serdivan, Erenler, Hendek, Söğütlü ve Kaynarca ilçelerinde de vatandaşlar ilçe başkanlıkları önünde toplanarak sevinç gösterilerine katıldı. Bazı vatandaşlar da ilçe merkezlerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu. - ZonguldakZonguldak'ta da vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı.Davul - zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulunan ve havai fişek gösterisinde bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.Kutlamalara AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Zonguldak Milletvekili adayları Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Züleyha Yazıcı Arıman, partililer ve vatandaşlar katıldı. AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerini bitirdiklerini ve bayramlarını kutladıklarını söyledi.
Sonuçların vatana, millete ve kente hayırlı olmasını dilediklerini belirten Tosun, "Bu davada emeği geçen, çaba harcayan, gece gündüz uyumadan çalışan bütün teşkilatlarımıza şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Çok kıymetli 3 milletvekilimiz var. İnşallah vekillerimiz Zonguldak için Ankara'da daha güzel şeyler yapacaktır. Türkiye'nin ilk başkanını da seçmiş olduk. Bütün milletimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi. - KarabükKarabük'ün Safranbolu ilçesinde Misak - ı Milli Demokrasi Meydanı'nda toplanan partililer kutlama yaptı. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı. - DüzceAK Parti Düzce İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak Anıtpark Meydanı'na yürüdü. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu attı. - Kocaeli Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.Kalabalık, Türk ve parti bayrakları AK Parti'nin seçim şarkıları eşliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.Kutlamalarda araçlar korna çalarak konvoy oluştururken, ayrıca havai fişek gösterileri yapıldı.Bu arada Kandıra, Gebze ve Darıca ilçelerinde de vatandaşlar ve partililer, Erdoğan'ın başarısını kutladı.