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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor - AFRİN/AZEZ

Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor - AFRİN/AZEZ

- Türk bayraklarıyla konvoya katılanlardan detayAFRİN/AZEZ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerde kutlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Afrin ilçe merkezinde, mahalle sakinleriyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için araçlarıyla ilçede tur attı.Bazı mahalle sakinlerinin Türk bayraklarıyla katıldığı kutlamalarda Erdoğan lehine sloganlar atıldı.Afrin'in doğusundaki Dok Kebir köyündeki kutlamalarda, köylülerle ÖSO mensupları evlere Türk bayrağı asıp, köy meydanında halay çekti.Erdoğan'ın başarısı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı alanında da sevinçle karşılandı.Bab, Cerablus ve Azez ilçelerinde vatandaşlar Türk bayraklarıyla caddelere inip, araçlarıyla tur attı.Azez Emniyet Müdürlüğü Suriye Polis Gücü, Erdoğan'ın seçim başarısını yaptığı yazılı açıklamayla kutladı.Açıklamada, "Türk Halkını, Türkiye'nin Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, bu vesile ile seçim sonuçlarının Türk halkı ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederiz." ifadelerine yer verildi.

İslam Yazılı Açıklama Terör Örgütü 

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