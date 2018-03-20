Erdoğan’ın marş çağrısına ağıtla yanıt

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( SİVAS -ÖZEL-HD) - Sivas’ta aşıklar derneğinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Arfin için Mehter Marşı gibi bir marş yazamaz mıyız ?“şeklindeki çağrısının ardından Sivaslı halk ozanı ağıt besteledi SİVAS



- Sivas’ta âşıklar derneğinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Arfin için Mehter Marşı gibi bir marş yazamaz mıyız?“0 şeklindeki çağrısının ardından Sivaslı halk ozanı tarafından ağıt bestelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Külliyesinde düzenlenen 46’ıncı muhtarlar toplantısında, ”Tabii hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili, adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile maşallah mehter marşı ile yürüyor. Askerimizi de mehter marşı ile ayrıca yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Sivaslı halk ozan Aşık Erkani, Yavuz Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek bir ağıt besteleyip dile getirdi. Aşık Erkani, televizyonda muhtarlar toplantısında Cumhurbaşkanın bir konuşmasının çok hoşuna gittiğini belirtere, “Bir halk ozanı olarak Cumhurbaşkanımız emir verince benim içim kaynadı. Şuanda bir şeyler söyledim. Daha devamı gelecek. Şiirler yazacağız daha methiyeler yapacağız. Televizyonda Cumhurbaşkanımız İstiklal Marşından bahsettikten sonra Zeytin Dalı Harekâtına da bir şeyler yazsınlar şairlerimiz, âşıklarımız dedi.

Benim de kalbimde bir sevinç oldu. Zeytin Dalı Harekatı şuan da çok güzel gidiyor. Doğaçlama yaptım. İçimden ne geçiyorsa onu söyledim. Kafiyeli işledim. Biliyorsunuz ki Sivas halk ozanları diyarıdır. Cumhurbaşkanımızın isteğini ilk ben söyleyeyim. İlk benim mesajım ulaşsın istedim. “dedi.

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, şairlerin yeni yazmış olduğu şiirlerle, aşıkların söylemleriyle bizlerinde katkısı olduğunu istediklerini ifade edip “Buradan ülkemizin başarısını kutlamak ve askerlerimize güç vermek amacıyla yaptık, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatının vatandaşlar arasında ki düşüncelerini dile getirdik. Çalışmalarımız devam edecek. Bundan sonraki çalışmalarda da devletimize, Mehmetçiğimize ve bütün güvenlik güçlerimize güç kuvvet diliyorum“ şeklinde konuştu.



