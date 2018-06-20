Erdoğan'ın 'Hayalim' dediği bir hastane daha bitti İzle

-İl Sağlık Müdürü Polat açıklama

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) - Erdoğan'ın "Hayalim" dediği bir hastane daha bitti- Yapımı tamamlanan ve 23 Temmuz'da açılması planlanan 4 bin personelin görev yapacağı bin 38 yataklı "Elazığ Şehir Hastanesi"nde son rötuşlar yapılmaya başlandı- İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat;- "Bin 38 yataklı, içinde 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi var"- "Organ nakli, tüp bebek, iyot tedavisi, radyasyon onkolojisi gibi özellikli sağlık hizmetleri de sunulacak"- " 355 bin metre kare kapalı alanı var, 4 bin personel hizmet verecek" ELAZIĞ



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,"Şehir hastaneleri hayalim olan projeler dizisiydi" dediği o hastanelerden biri daha bitti, son rötuşları yapılıyor. Elazığ'da 4 bin personelin görev alacağı bin 38 yataklı "Şehir Hastanesi" içinde bulundurduğu bölümlerle sadece bulunduğu kente değil bölge geneline hizmet verecek. Yozgat, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri'de tamamlanıp açılan şehir hastanelerinden sonra Elazığ Şehir Hastanesi'de hizmet vermek için gün saymaya başladı.

23 Temmuz'da açılması planlanan, 4 bin personelin hizmet vereceği içerisinde 37 ameliyathane, 160 yoğun bakım, 28 tane diyaliz ünitesi, psikiyatri, kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yer aldığı bin 38 yataklı "Elazığ Şehir Hastanesi" 355 bin metre karelik kapalı alan üzerinde kuruldu. Son rötuşların yapıldığı hastanenin 600 milyonluk bir yatırım olduğu öğrenildi. Sağlık Bakanlığının, daha kaliteli, rahat bir sağlık hizmeti alması için sürekli bir çalışma içerisinde olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat," Yakın zamanda açılışını yapacağımız Elazığ Şehir Hastanesi de bunlara bir örnektir. 23 Temmuz'da bir aksilik olmazsa Şehir Hastanesinin açılışını yapmış olacağız. Elazığ Şehir hastanesi sadece ilimize değil, bölgeye hitap eden hatta yurtdışından hasta kabul edecek bir hastane konumunda olacak. Eskiden basit tedaviler için bile ilimizden farklı illere sevk ederdik. Şuan geldiğimiz noktada özellikli ameliyatlar ve tedaviler ilimizde yapılmaktadır. Hatta yurt dışından hasta kabul etmekteyiz"dedi.

"Özellikli sağlık hizmeti sunan birimlerde var" Elazığ Şehir Hastanesinin bin 38 yataklı olduğuna dikkat çeken Polat," İçinde 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi var. 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi, 50 yataklı tutuklu adli piskiaytri hastanesi mevcut. Yine 356 tanesi özel odadan oluşmaktadır. Bunlarda 16 tane süit oda mevcut. 37 tane ameliyathane, 160 tane yoğun bakım, 28 tane diyaliz ünitesi, 71 ünitelik ağız diş sağlığı merkezi, 14 adet özellikli sağlık hizmeti sunan birimlerimiz olacak. Burada başlıca, organ nakli, tüp bebek, iyot tedavisi, radyasyon onkolojisi gibi özellikli sağlık hizmetleri alanında da hizmet sunacaktır"ifadelerin kullandı. Hastanenin bölgeye sadece sağlık alanında değil farklı alanlarda da çok büyük bir değer katacağına vurgu yapan Polat;" Ben yıllardır hekimlik yapıyorum bu hastaneye girdiğim zaman heyecanlanıyorum.Böyle bir ortamda halkımıza sağlık hizmeti vermenin de heyecanı içerisindeyiz. Çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağımıza inanıyoruz. Onun için çok heyecanlı ve mutluyuz"diye konuştu.

"355 bin metre kare üzerine kuruldu 4 bine yakın personel çalışacak" Hastanede 4 bine yakın personelle hizmet verileceğini dile getiren Polat," Burası 355 bin metre kare kapalı alanı olan bir alan. Bizim Eğitim Araştırma Hastanesinin 95 bin metre kare kapalı alanı vardı. İçerisinde kreşleri olan, bin 800 küsur kapalı, 500 araçlık açık otoparkı olan, alışveriş merkezleri, kafeleri, olan bir hastane. Hastanelerin yüzü hep soğuktur. Ama buraya geldikleri zaman çok güzel vakitte geçirecekler. sıkılmayacaklar ve işlemler daha hızlı yürüyecek. İnsan içinde yapılması gereken buydu. Bu seviyelere de geldik. 600 milyonluk bir yatırım . Elazığ için büyük bir istihdam. Elazığ’ı sadece sağlık alanında değil diğer alanlarda da kalkındıracak bir şehir hastanesidir"diyerek sözlerini tamamladı. (CK-HİV-

