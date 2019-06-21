Erdoğan'ın, Barzani'yi kabulü başladı - İSTANBUL Haberi
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin gelişiErdoğan'ın, Barzani'yi kabulü başladıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulü başladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
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