Erdoğan hayranı 13 yaşındaki çocuğun hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi

--Emirhan’ın öğretmnelerine sarılması

--Öğretmen Menekşe yüksel Dönendemir ve Emirhan ile röportaj

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( KOCAELİ )- Erdoğan tablosu almak için para biriktiren öğrenci hayaline kavuştu- Öğretmenlerine mutlulukla satılan Erdoğan hayranı Emirhan:- "Cumhurbaşkanımızla yan yana gelmek istiyorum, tek hayalim bu" KOCAELİ



- Kocaeli’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını alabilmek için okul harçlığını biriktiren 13 yaşındaki Emirhan’ın hayalini öğretmenleri gerçekleştirdi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde annesi Nurdan Cambaz ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Soydan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı olan sevgisi görenleri şaşırtıyor. Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özgül öğrenme konusunda destek eğitimi alan Emirhan, küçük yaşlardan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük ilgi duyuyor. Odasının her köşesini Erdoğan posterleri ile donatan Emirhan’ın en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek ve çerçeveli bir fotoğrafını odasına asabilmek. Bir yıl boyunca annesinin verdiği harçlıklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını alabilmek için para biriktirmeye çalışan Emirhan’ın hayalini öğrenen öğretmenleri seferber oldu. Öğretmenleri Emirhan’ın hayalinin gerçekleştirilmesi için durumu okul yönetimine bildirdi. Emirhan’ın yönetimini öğrenen okul yönetimi, Emirhan’ın çok isteyip alamadığı Recep Tayyip Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını kendisine hediye etti. Sürpriz karşısında mutlulukla öğretmenlerine sarılan Emirhan, "Cumhurbaşkanımızla yan yana gelmek istiyorum, tek hayalim bu" dedi.

“Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz” Emirhan’ın kendisine bahsettiği hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Menekşe Yüksel Dönendemir, “Emirhan özgül öğrenme tanısı ile kurumuzda uzun süredir eğitim alıyor. Ders aralarında sohbet ederken bana bir hayalinden bahsetti. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir çerçeveli fotoğrafını almak istediğini ve bunun için uzun süredir para biriktirdiğini söyledi.



Uzun süredir bu hayalini gerçekleştirmeye çalıştığını fark ettikten sonra okul yönetimiyle konuştum. Duyarsız kalmadılar ve Emirhan için, onun mutluluğu için bir şeyler yapmaya çalıştık. Daha sonra bu çerçeveyi hazırlattık. İnşallah onu mutlu edebilmişizdir. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum” Çok sevdiği Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını alabilmek için kurduğu hayalini öğretmenlerinin gerçekleştirdiğini ve bunun için çok mutlu olduğunu söyleyen Emirhan, “Dedem bir gün beni yanına çağırıp, ’Sen yanlış yoldasın’ dedi.

Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını gösterdi. Bende de o günden itibaren cumhurbaşkanımıza karşı bir sevgi başladı.

Kendisini çok seviyorum. Kendisiyle görüşmek için AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na gittim. Çanakkale’de Recep Tayyip Erdoğan’ın olacağı bir gezi vardı. Otobüsle Çanakkale’ye gittik. Çanakkele’de ona çok yaklaştım ama sesimi duyuramadım. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi ‘Adalet’ yürüyüşü yapıyordu. Ben de Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını alarak oraya gittim. Oradaki ablalar şarkı falan açtılar. Sonra oradaki ablalar anneme, ‘Helal olsun sana böyle bir çocuk yetiştirdiğin için’ dediler” diye konuştu.

“Bir türlü denkleştiremedim” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını almak için aylardır para biriktirdiğini, ancak bir türlü denkleştiremediğini kaydeden Emirhan, “Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını satın alabilmek için uzun süredir annemin okula giderken verdiği harçlıkları biriktirmeye çalışıyordum. Bir türlü denkleştiremedim. Bu hayalimi öğretmenlerime anlattım. Onlar da hayalimi gerçekleştirdiler. Çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyorum. İnşallah bir gün görüşürüz. Cumhurbaşkanımızla yan yana gelmek istiyorum. Tek hayalim bu” şeklinde konuştu.

(MK

