Bundan böyle en şaşırtıcı bilimsel gelişmeleri, en gizemli tarihi olayları ve en enteresan keşifleri sizlerle paylaşacağız. "Yok Artık" Her cumartesi 12.00’de Beyaz Tv’de...

- Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ezan ve bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasına "Allah'ına kurban Adana" sözleriyle başladı.Adana'nın, toprağın, emeğin, üretimin, ticaretin, sanayinin kazancı iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, "Adana, özgürlüğün, demokrasinin, hakkın hukukun geleceğine güvenle bakmanın anlamını iyi bilir. Adana, kendisine gözünü dikmiş düşmanla mücadele etmeyi bir asır öncesinden beri iyi bilir. Bunun için Adana 31 Mart seçimlerinin beka seçimi olduğnu da iyi bilir. Biz bu seçime nasıl giriyoruz? Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Zillet ittifakı olarak değil. İllet ittifeakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak elele gönül gönüle pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız. Büyükşehiriyle ilçeleriyle inşallah Adana'da 31 Mart akşamı zillet illet onlara ayaklarımızın altına alacağız. Cumhur İttfakı ile seçimlere girmemizi en iyi Adana anlar. Bugün sizlerle dertleşmeye ve tarihi bir destek istemeye geldim. Cumhur İttifakı, bir çıkar ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmadı. Bu ittifak 15 Temmuz günü darbecilerin karşısında verdiğimiz mücadele sırasında sokaklarda meydanlarda kuruldu. O gece ben Atatürk Havalimanına indiğim anda saat 01.15'ti. Oradakiler bana dedi ki '23.15'te Bay Kemal buraya geldi" ve FETÖ'cülerin idaresindeki tankların arasından çıktı gitti. Nereye? Bakırköy Belediyesi'ne. Biz F-16'ların altında on binlerle dururken, o Bakırköy Belediye Başkanı'nın odasında kahvesini içti. Kim o adam? Bay Kemal. Ne diyordu? 'tankların karşısında ilk ben dururum'. Sen korkaksın korkak. Sende yürek yok. Sen ancak FETÖ'cülere sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. O gece de öyle oldu. Kaçacak yerin yok artık. Biz bu ittifakı sınırlarımıza dayanan terör örgütlerinin karşısında kurduk. Milletimizi can evinden vurmaya çalışanlara karşı verdiğimiz mücadeleyi sürdürmek için kurduk. İnşallah bu ittifak 2023 hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Adana'dan bu ittifakın sembolü ve lokomotifi olmasını bekliyorum. Şayet Adana bu ittifaka inanırsa, tüm Türkiye inanır. Şayet Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye sahip çıkar" diye konuştu."Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Bölücü örgütten emir alan partinin, mitinglerinden kongrelerine kadar bunları hep gördük. Önceki gün İstanbul Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya Kadınlar Günü için bir araya gelen bir grup ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Taksimdeki görüntü bu seçimin ülkemiz ve milletimiz açısından nasıl bir seçim olduğunu gösteriyor. Biz gönül belediyeciliği diyoruz. Biz, belediye işi gönül işi diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağmıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak saldırıyorlar. Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır. Bunlar, İstiklal Marşımızı okumamışlar. HDP kongrelerinde İstiklal Marşı okuyor mu? Türk bayrağını bile şimdi korka korka asıyorlar. Daha önce bayrağmızı da asmıyorlardu. Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Çünkü bunlar, kalpleriyle zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller. Yine bunlar anlaşılan o ki merhum Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini de hiç okumamışlar. Biz mileltimizle birlikte ister PKK olsun ister FETÖ, kim olursa olsun, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlerle mücadele etmeyi sürdüreceğiz." Bu ülkenin her rengine saygılı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Ama bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Millet, bayrak, ezan vatan düşmanı kim varsa, hepsinin karşısında olmak bizim namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değldir, onur meselesidir. 3-5 oy için onalra göz yumarsak ecdadımızın yüzüne bakamayız. Bu ezan bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletim, 31 Mart'ta bunlara hakettikleri dersi sandıkta verecektir" diye konuştu.