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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erdoğan: 'Elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabb'imden şifalar diliyorum' - İSTANBUL
Erdoğan: "Elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabb'imden şifalar diliyorum" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "Elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabb'imden şifalar diliyorum"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu"na katıldı.
Erdoğan: "Elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabb'imden şifalar diliyorum."