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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erdoğan: 'Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur' - KUALA LUMPUR Haberi

Erdoğan: 'Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur' - KUALA LUMPUR Haberi

Erdoğan: "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur" - KUALA LUMPUR - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıKUALA LUMPUR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı toplantıya katıldı.

Terörle Mücadele Toplantı Terörizm 

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