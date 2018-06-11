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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti - İSTANBUL

Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti - İSTANBUL

- Demirören ailesinin evinin önünden görüntülerErdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş adamı Erdoğan Demirören'in ailesini ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş adamı Erdoğan Demirören'in ailesini ziyaret etti.Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki İçişleri Bakanlığı mensupları ve İstanbul muhtarlarına yönelik iftar programının ardından taziye ziyareti için Demirören'in Kanlıca'daki evine gitti.Aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve sanatçı Orhan Gencebay da eşlik etti.

Başsağlığı Taziye Ziyareti 

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