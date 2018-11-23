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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Erdoğan: 'Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz' - İSTANBUL

Erdoğan: 'Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz' - İSTANBUL

Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. Şöyle bir 5 - 6 ay içerisinde bitmek üzere. Ama bir başkasını da İstanbul 'umuzda, tarihi Rami Kışlası'nı restore ediyoruz ve orayı da İstanbul 'un en büyük kütüphanesi belki de Cumhurbaşkanlığımızdaki kütüphaneyi bile geçecek, zira 5 - 6 milyon cildi bulacak. Bunlar hepsi dijital ortamda da inşallah kayda alınacak."

Kütüphane Lyon Allah Borat 

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