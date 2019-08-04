Erdoğan: 'CHP Genel Başkanı tüm bu badirelerde ülkemizin çıkarlarının değil, karşı tarafın safında yer aldığı için meseleyi kavrayamıyor' - BURSA
Erdoğan: "CHP Genel Başkanı tüm bu badirelerde ülkemizin çıkarlarının değil, karşı tarafın safında yer aldığı için meseleyi kavrayamıyor" - BURSA - Alandan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıBURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul - İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı.
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