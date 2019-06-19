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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erdoğan: 'CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan ya da yurt dışından geliyor' - İSTANBUL

Erdoğan: 'CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan ya da yurt dışından geliyor' - İSTANBUL

Erdoğan: "CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan ya da yurt dışından geliyor" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe’de “Toplu Açılış Töreni”nde halka hitap etti.

Yurt Dışı Genel Başkan 

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