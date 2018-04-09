Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erdoğan-Ceenbekov görüşmesi - ANKARA

Erdoğan-Ceenbekov görüşmesi - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'un tokalaşması ve görüşmeden görüntülerKırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Ankara 'da - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u resmi törenle karşıladıANKARA (AA) - Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.Konuk Devlet Başkanı Ceenbekov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.Heyetlerin takdiminin ardından Erdoğan ve Ceenbekov, merdivenlerde ülkelerinin bayrakları önünde poz verdi.Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Ankara Valisi Ercan Topaca yer aldı.Baş başa görüşecek olan iki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi akşam yemeğine katılacak.

Resmi Tören Basın Toplantısı Toplantı Beko 

İlgili Foto Galeriler
Galatasaray MP 92-81 Beşiktaş MilangazGalatasaray MP 92-81 Beşiktaş Milangaz
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı