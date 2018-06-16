'Erdoğan bu milletin makus talihini yendi' - İSTANBUL
"Erdoğan bu milletin makus talihini yendi" - İSTANBUL - Karanfilköy Mahalle Mitingi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması "Erdoğan bu milletin makus talihini yendi" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Müsaade etmediler Türkiye'ye. Ne Cumhuriyetimizi kurduktan sonra müsaade ettiler ne rahmetli Menderes'e müsaade ettiler ne rahmetli Özal'a müsaade ettiler ama Tayyip Erdoğan bu milletin makus talihini yendi. Allah'ımıza çok şükürler olsun o yıllardan beri bize dayatılan 'Siz buna mecbursunuz' denilen olayların tamamını elinin tersiyle itti" - "Her 100 liranın 86 lirası bu ülkede faize gidiyordu. 14 lirayla ne yapacaksınız? Maaşınızın yüzde 14'ü size kalıyorsa onunla ne yapabilirsiniz? Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Tuttu, her 100 liranın 86 lirasını faiz baronlarına değil, 75 lirasını bu ülkenin yatırımına ve milletin cebine verdi"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Müsaade etmediler Türkiye'ye. Ne Cumhuriyetimizi kurduktan sonra müsaade ettiler ne rahmetli Menderes'e müsaade ettiler ne rahmetli Özal'a müsaade ettiler ama Tayyip Erdoğan bu milletin makus talihini yendi. Allah'ımıza çok şükürler olsun o yıllardan beri bize dayatılan 'Siz buna mecbursunuz' denilen olayların tamamını elinin tersiyle itti." dedi. Soylu, Beşiktaş'ta Karanfilköy Mahalle Mitinginde vatandaşlara hitap etti.Türkiye'nin çok büyük zorluklardan geçtiğini belirten Soylu, "Çok zor günlerden geçtik. 28 Şubat yaptılar. Arkasından bankaları hortumladılar. İflas ettirdiler ve hortumladıkları paraları şu milletten aldılar. Deprem parası topladılar. Yıllarca topladıkları deprem parasıyla bu milletin bir derdine derman olmadılar. Tayyip Erdoğan geldi de onlarla ilgili atacağı adımların tamamını attı." ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, Türkiye'de insanların inançları ve değerleri üzerinden ötekileştirildiğini, ayrıştırıldığını söyledi.
Türk milletine birlik ve beraberliğin yakıştığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:"Milletimizi bundan uzaklaştırmak için ellerinden geleni yaptılar, etrafına bakmasın, sadece içinde bulunduğu küçük fotoğrafa baksın, anarşiyle, terörle uğraşsın, fukaralıkla uğraşsın... Ama Allah'ımıza hamdolsun Türkiye bunların hepsini aştı. Müsaade etmediler Türkiye'ye. Ne Cumhuriyetimizi kurduktan sonra müsaade ettiler ne rahmetli Menderes'e müsaade ettiler ne rahmetli Özal'a müsaade ettiler ama Tayyip Erdoğan bu milletin makus talihini yendi. Allah'ımıza çok şükürler olsun o yıllardan beri bize dayatılan 'Siz buna mecbursunuz' denilen olayların tamamını elinin tersiyle itti. Annesi, babasının sırtında hastaneye götüren insanlar, Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Bugün annesini, babasını insanlar hastaneye sırtında göndermiyor. Eğer eve gelinmesi gerekiyorsa doktoru da geliyor, hemşiresi de geliyor, eczacısı da geliyor. Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Her 100 liranın 86 lirası bu ülkede faize gidiyordu. 14 lirayla ne yapacaksınız? Maaşınızın yüzde 14'ü size kalıyorsa onunla ne yapabilirsiniz? Evin kirasını mı verirsiniz, çoluk çocuğunuza mı bakarsınız? Memleketi yatırım yapmayacak hale getirdiler. Doktor mu alırsınız, öğretmen mi alırsınız, okul mu yaparsınız, üniversite mi yaparsınız, hızlı tren mi yaparsınız, şehir hastanesi mi yaparsınız, baraj mı yaparsınız, yol mu yaparsınız? Türkiye'yi adım attırmayacak hale getirdiler. Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Tuttu, her 100 liranın 86 lirasını faiz baronlarına değil, 75 lirasını bu ülkenin yatırımına ve milletin cebine verdi."Şehir hastanelerinden insansız hava araçlarına kadar Türkiye'de yapılanlara değinen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözde değil, milleti için kendini feda eden bir devrimci olduğunu vurguladı. - "Uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz"İçişleri Bakanı Soylu, kültürümüze, dinimize, inancımıza saldırmak için gençlerin uyuşturucuya alıştırılmak istendiğini belirterek, okul etrafında uyuşturucu satışının önlenmesi için verdiği sözün arkasında olduğunu söyledi.
Yılbaşından bu yana 9 bin 500 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıklayan Soylu, "Cumhuriyet tarihinde böyle bir rakam yok. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. 'Bitti' demiyorum, 'bitti' demem, çünkü öyle bir etrafı sarmışlar ki, öyle bir gelir elde ediyorlar ki, Türkiye'ye öyle bir saldırıyorlar ki bunu engellemek için topyekun bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. Size bir söz veriyorum, geçen senenin iki katı kadar, bir önceki senenin 4 katı kadar yakalayacağız. Bütün güvenlik kuvvetlerimiz canla başla mücadele ediyor. Uyuşturucuyla ilgili birtakım kanun değişikliklerini de seçimden hemen sonra getiriyoruz." şeklinde konuştu. Soylu, AK Parti hükümetlerinde sağlık, eğitim, ekonomi, turizm gibi alanlarda yapılanları anlattı, projelerin de tüm hızıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.