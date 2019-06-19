Erdoğan: 'Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır' - İSTANBUL Haberi
Erdoğan: "Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe’de “Toplu Açılış Töreni”nde halka hitap etti.
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