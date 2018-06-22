Erdoğan: 'Ataşehir'in Belediye Başkanının eşi burada bol bol daire sahibi oluyor, bol bol daire dağıtıyor' - İSTANBUL
Erdoğan: "Ataşehir'in Belediye Başkanının eşi burada bol bol daire sahibi oluyor, bol bol daire dağıtıyor" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ataşehir'in Belediye Başkanının eşi burada bol bol daire sahibi oluyor, bol bol daire dağıtıyor. Bunların hesabını benim Ataşehirli kardeşim sormayacak mı? Pazar günü sandık niye geliyor önümüze? Demokratik bir şekilde bu hesabı soruyor muyuz? Bu sizin hakkınız. Hesabı siz soracaksınız."