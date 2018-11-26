Erdoğan: 'Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor' - İSTANBUL
Erdoğan: "Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu"na katıldı. Erdoğan: "Artık sadece alkol veyahut tütün bağımlılığı değil, elektronik bağımlılık çok daha büyük tehditleri oluşturuyor."