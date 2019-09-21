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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erdoğan: '(Ankara zirvesi) İdlib'le ilgili yaptığımız açıklama tamamen ateşkese dayalı bir açıklamaydı' - İSTANBUL

Erdoğan: '(Ankara zirvesi) İdlib'le ilgili yaptığımız açıklama tamamen ateşkese dayalı bir açıklamaydı' - İSTANBUL

Erdoğan: "(Ankara zirvesi) İdlib'le ilgili yaptığımız açıklama tamamen ateşkese dayalı bir açıklamaydı" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı İdlib 

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